Seks egzersizi: Yalnızca 3 dakika yapmak yetiyor
Bilim insanlarının araştırmasına göre sadece birkaç dakikalık yorucu egzersiz yapan erkekler daha fazla cinsel istek hissediyor.
Araştırma bulgularına göre sadece 3 dakikalık yorucu egzersizler yapmak cinsel isteği artırabilir. Araştırmaya göre üç dakika içinde daha fazla enerji harcayan erkeklerin tahrik olma olasılığı daha yüksek.
3 dakikalık yorucu egzersiz yapan erkekler cinsel görüntülere tepki olarak daha yüksek kalp atış hızı sergiledi.
Almanya’daki Siegen Üniversitesi ve Trier Üniversitesi’nden araştırmacılar, egzersizin bir erkeğin tahrik olma yeteneğini ne ölçüde etkilediğini belirlemek için yola çıktı.
Buna göre, üç dakikalık bir güç testi gerçekleştiren erkeklerin, kendilerini fiziksel olarak zorladıktan sonra cinsel uyaranlara karşı çok daha duyarlı olduklarını tespit ettiler.