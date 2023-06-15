Seks egzersizi: Yalnızca 3 dakika yapmak yetiyor

Bilim insanlarının araştırmasına göre sadece birkaç dakikalık yorucu egzersiz yapan erkekler daha fazla cinsel istek hissediyor.

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Seks egzersizi: Yalnızca 3 dakika yapmak yetiyor - Resim: 1

Araştırma bulgularına göre sadece 3 dakikalık yorucu egzersizler yapmak cinsel isteği artırabilir. Araştırmaya göre üç dakika içinde daha fazla enerji harcayan erkeklerin tahrik olma olasılığı daha yüksek.

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Seks egzersizi: Yalnızca 3 dakika yapmak yetiyor - Resim: 2

3 dakikalık yorucu egzersiz yapan erkekler cinsel görüntülere tepki olarak daha yüksek kalp atış hızı sergiledi.

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Seks egzersizi: Yalnızca 3 dakika yapmak yetiyor - Resim: 3

Almanya’daki Siegen Üniversitesi ve Trier Üniversitesi’nden araştırmacılar, egzersizin bir erkeğin tahrik olma yeteneğini ne ölçüde etkilediğini belirlemek için yola çıktı.

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Seks egzersizi: Yalnızca 3 dakika yapmak yetiyor - Resim: 4

Buna göre, üç dakikalık bir güç testi gerçekleştiren erkeklerin, kendilerini fiziksel olarak zorladıktan sonra cinsel uyaranlara karşı çok daha duyarlı olduklarını tespit ettiler.

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