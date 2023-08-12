Mucize besin: Cinsel isteği artırıyor, libidoyu yükseltiyor!
Bazı besinler cinsel yaşamın kalitesini artırır. Daha iyi bir cinsel yaşam ve haz için bu yiyecekleri mutlaka tüketin. Her gün yiyerek partnerinizle vaktinizi renklendirebilirsiniz. İşte libidoyu artıran mucize besinler...
Cinsel ilişki, partner arasındaki iletişimi güçlendiren ve birbirlerini kolayca tanımalarını sağlayan unsurlardan biridir. Cinsel ilişkinin sağlıklı ve düzenli bir şekilde yaşanması, çiftlerin uyumunu artırır ve geçirdikleri her anın kıymetini artırır.
Cinsel ilişkinin en önemli yap taşları arasında; güven, teslimiyet ve tutku vardır. Partnerler arasındaki iletişimin iyi ce güçlü olması cinsel yaşamı olumlu derecede etkiler. Çiftler arasındaki olumsuzluklar ne yazık ki cinsel yaşamı da olumsuz etkiler. Bu nedenle çiftlerin aralarındaki olumsuzlukları törpülemeleri gerekir.
Cinsel ilişkinin sağlıklı olabilmesi ve kalitesini artırmak adına sağlıklı gıdaları tüketmek büyük önem taşır. Bu besinlerle cinsel hazzı doruklara kadar hissedecek ve doğal afrodizyak etkisine kapılabileceksiniz. İşte o gıdalar:
KURU İNCİR VE SÜT
Kuru incir, büyük bir doğurganlık ve cinsel destek olarak kabul edilir. Kalsiyum, demir, potasyum ve çinko bakımından zengindir. Ayrıca seks hormonları olan androjen ve östrojen hormonlarını üretmek için gerekli mineral olan magnezyum açısından da zengindir.