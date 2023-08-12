Mucize besin: Cinsel isteği artırıyor, libidoyu yükseltiyor!

KURU İNCİR VE SÜT

Kuru incir, büyük bir doğurganlık ve cinsel destek olarak kabul edilir. Kalsiyum, demir, potasyum ve çinko bakımından zengindir. Ayrıca seks hormonları olan androjen ve östrojen hormonlarını üretmek için gerekli mineral olan magnezyum açısından da zengindir.