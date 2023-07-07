Libidolarına engel olamıyorlar: İşte cinselliğe en düşkün burçlar

Aşk ve cinsellik söz konusu olduğunda burçların etkisi asla göz ardı edilemez. Kimi burçlar için aşkta cinsellik her şeyden önemli kimi burçlar içinse ikinci planda kalıyor. Aşkta ve cinsellikte en ateşli burçlar sıralandı...

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Libidolarına engel olamıyorlar: İşte cinselliğe en düşkün burçlar - Resim: 1

1- AŞK ATEŞİYLE YANAN AKREP BURCU 

Hassas, sadık ve koruyucu olan Akrep burçları, birini sevdiği zaman sonuna kadar sever. Onu bırakmak istemez. Kelimenin tam anlamıyla aşkın her halini yaşamak isterler. Yatakta son derece tutkulu ve yeni şeyler denemeye açıktırlar. Cinsellikte sorun olması ise Akrepleri depresyona sokabilir.

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Libidolarına engel olamıyorlar: İşte cinselliğe en düşkün burçlar - Resim: 2

2- FARKLI DENEYİMLERİN İNSANI ASLAN BURCU 

Aslan burçları her şeyin farklısını sever. Söz konusu cinsellik ve aşk olunca da bu durum değişmez. Farklı ortamlarda yakınlaşmayı severler. İstekleri konusunda açık olurlar ve partnerlerinden de bunu beklerler. Yatakta bazen sadece kendilerine odaklanabilirler. Odağının yönünü değiştirmek de partnerine düşer.

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Libidolarına engel olamıyorlar: İşte cinselliğe en düşkün burçlar - Resim: 3

3- PLANSIZ CİNSELLİK DÜŞKÜNÜ KOVA BURCU 

Kova burçlarının ne kadar özgür ruhlu olduklarını artık hepimiz biliyoruz. Aşk ve cinsellikte de bu durum değişmiyor. Plansız cinsellik, yeni deneyimler ve doğallık Kova burcuna çekici gelir. Partneriyle duygusal olduğu kadar sosyal olarak da birliktelik ister. Birinin peşinden koşmaktansa onun gelmesini beklerler.

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Libidolarına engel olamıyorlar: İşte cinselliğe en düşkün burçlar - Resim: 4

4- DENGE TİMSALİ TERAZİ BURCU 

Terazi burçları yatakta da eşitlik ararlar. Kendileri kadar partnerlerinin da tatmin olmasını isterler. Sakin ve kibar Teraziler için romantizm ve ambiyans önemlidir. Unutmayın ki bir Teraziye neyi verirseniz karşılığında onu alırsınız.

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