Libidolarına engel olamıyorlar: İşte cinselliğe en düşkün burçlar

3- PLANSIZ CİNSELLİK DÜŞKÜNÜ KOVA BURCU

Kova burçlarının ne kadar özgür ruhlu olduklarını artık hepimiz biliyoruz. Aşk ve cinsellikte de bu durum değişmiyor. Plansız cinsellik, yeni deneyimler ve doğallık Kova burcuna çekici gelir. Partneriyle duygusal olduğu kadar sosyal olarak da birliktelik ister. Birinin peşinden koşmaktansa onun gelmesini beklerler.