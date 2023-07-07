Libidolarına engel olamıyorlar: İşte cinselliğe en düşkün burçlar
Aşk ve cinsellik söz konusu olduğunda burçların etkisi asla göz ardı edilemez. Kimi burçlar için aşkta cinsellik her şeyden önemli kimi burçlar içinse ikinci planda kalıyor. Aşkta ve cinsellikte en ateşli burçlar sıralandı...
1- AŞK ATEŞİYLE YANAN AKREP BURCU
Hassas, sadık ve koruyucu olan Akrep burçları, birini sevdiği zaman sonuna kadar sever. Onu bırakmak istemez. Kelimenin tam anlamıyla aşkın her halini yaşamak isterler. Yatakta son derece tutkulu ve yeni şeyler denemeye açıktırlar. Cinsellikte sorun olması ise Akrepleri depresyona sokabilir.
2- FARKLI DENEYİMLERİN İNSANI ASLAN BURCU
Aslan burçları her şeyin farklısını sever. Söz konusu cinsellik ve aşk olunca da bu durum değişmez. Farklı ortamlarda yakınlaşmayı severler. İstekleri konusunda açık olurlar ve partnerlerinden de bunu beklerler. Yatakta bazen sadece kendilerine odaklanabilirler. Odağının yönünü değiştirmek de partnerine düşer.
3- PLANSIZ CİNSELLİK DÜŞKÜNÜ KOVA BURCU
Kova burçlarının ne kadar özgür ruhlu olduklarını artık hepimiz biliyoruz. Aşk ve cinsellikte de bu durum değişmiyor. Plansız cinsellik, yeni deneyimler ve doğallık Kova burcuna çekici gelir. Partneriyle duygusal olduğu kadar sosyal olarak da birliktelik ister. Birinin peşinden koşmaktansa onun gelmesini beklerler.
4- DENGE TİMSALİ TERAZİ BURCU
Terazi burçları yatakta da eşitlik ararlar. Kendileri kadar partnerlerinin da tatmin olmasını isterler. Sakin ve kibar Teraziler için romantizm ve ambiyans önemlidir. Unutmayın ki bir Teraziye neyi verirseniz karşılığında onu alırsınız.