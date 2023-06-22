Kimi vahşi kimi itaatkar: İşte burçların cinsel hayatlarında asla vazgeçemedikleri

Boğa burcu cinsel hayatında oldukça kibardır.

Toprak elementi Boğa burçları, romantik ve kibar yanlarını cinsel hayatlarına fazlasıyla yansıtır. Partnerlerinden de aynı romantikliği ve kibarlığı görmeyi bekleyen Boğa burçları, kişisel alanlarına saygı duyulmasını da bekler. Boğa burçları için partnerlerinin kontrolcü olması, cinsel hayatlarında önem verdikleri bir detaydır. Güzel sözler duymak ise boğa burçlarını harekete geçiren özelliklerden biridir.