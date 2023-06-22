Kimi vahşi kimi itaatkar: İşte burçların cinsel hayatlarında asla vazgeçemedikleri
Burçların artık neredeyse tüm özelliklerini biliyoruz fakat cinsel hayatlarındaki özelliklerinden kaçını biliyorsunuz? Gelin, burçların cinsel yaşamlarında vazgeçemediği şeylere göz atalım!
Koç burcu cinsel hayatında oldukça vahşi!
Durdurulamaz yapısıyla Koç burçları cinsel hayatlarında vahşi ve tutkulu! Aceleci tavırlarını partnerleriyle olan ilişkilerine yansıtmamaları gereken Koç burçları, arzularını bastırmakta zorlanır. Cinsel hayatlarında uyumlu olabilecekleri bir partner bulduklarında uyum sağlamak hiç de zor olmayacaktır. Başarı ve güce aşık Koç burçları, cinsel hayatlarında kontrolcü ve arzuludur.
Boğa burcu cinsel hayatında oldukça kibardır.
Toprak elementi Boğa burçları, romantik ve kibar yanlarını cinsel hayatlarına fazlasıyla yansıtır. Partnerlerinden de aynı romantikliği ve kibarlığı görmeyi bekleyen Boğa burçları, kişisel alanlarına saygı duyulmasını da bekler. Boğa burçları için partnerlerinin kontrolcü olması, cinsel hayatlarında önem verdikleri bir detaydır. Güzel sözler duymak ise boğa burçlarını harekete geçiren özelliklerden biridir.
İkizler burcu cinsel hayatında en çok oyun oynamaktan keyif alıyor.
Etkileyici yanlarını cinsel hayatlarında baskın olarak gösteren İkizler burcu, maceracı aktivitelerden çok keyif alır. Yeni oyunlar oynamanın ve yeni alanlar keşfetmenin peşini bırakmaz. İlişki öncesi konuşmak ise İkizler burcunun vazgeçemediği özelliklerinden biridir. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır mı denemek isterler.
Yengeç burçları cinsel hayatlarında oldukça itaatkar!
Su elementi burcu olan Yengeç burçları, şehvetli hislerden kendilerini alamaz. Cinsel hayatlarında itaatkar olan Yengeç burçları, romantik anlardan da çok keyif alır. Yengeç burçları hayal güçleri yüksek burçlar arasında yer alır. Bu yüzden Yengeç burcuyla geçireceğiniz vakitler, hayal gücünüzün sınırlarını zorlayabilir ve baştan çıkartıcı olabilir.