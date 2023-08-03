Kadınları baştan çıkaran nokta ortaya çıktı: Dokunduğunuz anda...

Her an kendinizi yatakta bulabilirsiniz

Partnerinizin en az sizin kadar cinsel ilişkiye istek olmasını diliyorsanız, kadınınızı cinsel ilişkiye hazırlamayı deneyebilirsiniz. Cinsel ilişki her manada uzun bir süreç olurken, çoğu zaman kadınlar psikolojik olarak bu duruma kendilerini hazır hissedemeyebilirler.