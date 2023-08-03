Kadınları baştan çıkaran nokta ortaya çıktı: Dokunduğunuz anda...
Cinsel isteğin oluşmasını sağlayan erojen bölge belli oldu. Bu bölgeye dokunduğunuzda partnerinizin isteğini gözlerinizden anlayabileceksiniz. İşte kadınları baştan çıkartan o bölge...
Cinsel ilişkinin fitilin alevlendiren o bölge bulundu. Partnerinizle bir şeyler yaşamak istiyor ve onunda bu istek içerisine girmesini diliyorsanız bu bölgeye dokunmanız yeterli.
Cinsel ilişkiye geçiş sürecinde kadınlar çoğu zaman daha geri planda kalırken, kadınların en hassas oldukları erojen bölge belli oldu. Buraya temas ettiğinizde kadınınızın gözlerindeki ışıltıyı görebileceksiniz.
Her an kendinizi yatakta bulabilirsiniz
Partnerinizin en az sizin kadar cinsel ilişkiye istek olmasını diliyorsanız, kadınınızı cinsel ilişkiye hazırlamayı deneyebilirsiniz. Cinsel ilişki her manada uzun bir süreç olurken, çoğu zaman kadınlar psikolojik olarak bu duruma kendilerini hazır hissedemeyebilirler.
Utanma duyusu cinsel ilişki sürecinde sıklıkla rastlanılan bir durum olurken, partnerinizi telaşa sokmadan rahatlatmalı ve güvende olduğunu hissettirmelisiniz.