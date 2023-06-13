İdeal cinsel ilişki süresi belli oldu: 'Yeterli, çok kısa, çok uzun, istenen...'
Cinsel ilişkinin ne kadar sürmesi gerektiğine dair uzman görüşleri ilginç verileri ortaya koydu. Uzmanlara, farklı zaman çerçevelerini “yeterli”, “çok kısa”, “çok uzun” ve “istenen” olarak sınıflandırmaları söylendi.
Bir araştırmaya göre ortalama bir seks sadece 5.4 dakika sürüyor. Ama kadınların orgazma ulaşmak için gerçekte ne kadar süreye ihtiyacı var?
Daily Star’ın haberine göre, araştırmalar, erkeklerin daha kolay uyarıldığını ama kadınların uyarılmasının yaklaşık 20 dakika sürdüğünü gösteriyor. Uzmanlar, her çiftin farklı olduğunu, bu yüzden tam “doğru” bir zaman olmadığına da değiniyor.
“HER ÇİFT FARKLIDIR”
Journal of Sexual Medicine’de yayınlanan bir araştırma, bir grup seks terapistine, seksin ne kadar sürmesi gerektiğini düşündüklerini sordu. Uzmanlara, farklı zaman çerçevelerini “yeterli”, “çok kısa”, “çok uzun” ve “istenen” olarak sınıflandırmaları söylendi.
Ekip, 1-2 dakika süren seksi “çok kısa” olarak derecelendirdi. Ancak 10-30 dakika süren seksin de “çok uzun” olduğuna inanıyorlar.