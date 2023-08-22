İdeal cinsel ilişki süresi belli oldu: Daha kısa sürüyorsa cinsel hayatınız bitebilir
İdeal seks süresi pek çok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alırken, ideal seks süresine ilişkin tüm detaylar ortaya çıktı. İşte çiftleri birbirine bağlayan cinsel ilişkide en etkili o süre...
Yapılan araştırmalarla cinsel ilişkinin kalitesinin yüksek olması için, ilişki süresinin de göz önünde bulunması gerektiği ortaya çıktı.
O dakikadan öncesine dikkat
Yapılan bir araştırma sonucunda ortalama seks süresinin 5.4 dakika olduğu ortaya çıkarken bu süre içinde kadınların ihtiyaçlarını göz ardı etmenin yanlış olacağı ifade edildi. Araştırmalar erkeklerin oldukça kısa sürede uyarıldığını ancak kadınların uyarılma sürelerinin 20 dakikayı aştığını vurguladı.
Son olarak her ilişki için farklı zaman dilimlerinin önemli olduğuna vurgu yapan uzmanlar 1-2 dakika süren seksi “çok kısa” olarak nitelendirirken 10-30 dakika süren seksin de “çok uzun” olduğunu vurguladı.
“HER ÇİFT FARKLIDIR”
Journal of Sexual Medicine’de yayınlanan bir araştırma, bir grup seks terapistine, seksin ne kadar sürmesi gerektiğini düşündüklerini sordu. Uzmanlara, farklı zaman çerçevelerini “yeterli”, “çok kısa”, “çok uzun” ve “istenen” olarak sınıflandırmaları söylendi.