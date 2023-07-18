Hayal olmaktan çıktı: Orgazm için en doğru pozisyon belli oldu

Çiftlerin sağlıklı bir cinsel ilişki için birbirleriyle her durumu açık bir şekilde konuşabiliyor olması önemli bir durum olurken, partnerinize zevk aldığınız noktaları söylemek onu yönlendirmek cinsel ilişkinin her iki taraf içinde daha tatminkar ilerlemesine katkı sağlayacaktır.