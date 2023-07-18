Hayal olmaktan çıktı: Orgazm için en doğru pozisyon belli oldu
Orgazmın en kolay ve zevkli olmasını sağlayan pozisyon bulundu. Bu pozisyon sayesinde unutamayacağınız bir cinsel birliktelik sizi bekliyor. İşte hazzı iliklerinize kadar yaşatacak o pozisyon...
Cinsel birliktelik partnerlerin birbirlerine olan bağlılıklarını güçlendirmeye yardımcı olan ve çok daha sağlıklı bir ilişki içerisinde olunmasına katkı sağlayan unsurlardan bir tanesidir.
Çiftlerin sağlıklı bir cinsel ilişki için birbirleriyle her durumu açık bir şekilde konuşabiliyor olması önemli bir durum olurken, partnerinize zevk aldığınız noktaları söylemek onu yönlendirmek cinsel ilişkinin her iki taraf içinde daha tatminkar ilerlemesine katkı sağlayacaktır.
Çoğu kadın orgazm olmadan orgazm taklidi yaparken, bu durum bir süre sonra cinsel ilişkiden tamamıyla uzaklaşmaya neden olmaktadır. Pek çok kadın kendini bu zorunluluk içerisinde hissederken süreçten keyif almak sadece sadece erkeklere kalmaktadır.
Ancak doğru pozisyon ve partner uyum ile cinsel ilişkiden kat ve kat haz alabilir, cinsel ilişkinin etkilerini tüm hücrelerinizde hissedebilirsiniz. İşte orgazm için en doğru pozisyon...