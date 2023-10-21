Esra Ezmeci'ye gelen sorular 'pes' dedirtti: 'Kocam benden yetişkin film pozisyonları istiyor'
Kitaplarında verdiği tavsiyelerle bilinen Ünlü psikolog Esra Ezmeci, son dönemlerde sosyal medyada da geniş kitlelere hitap ederek popülarite yakalamayı başardı.
Kitaplarında verdiği tavsiyelerle bilinen ünlü psikolog Esra Ezmeci, son dönemlerde sosyal medyada da geniş kitlelere hitap ederek popülarite yakalamayı başardı. Kadın takipçilerinden gelen itiraflar ve sorular beyin yakarken "Bu kadar da olmaz yorumları" beraberinde geliyor.
FOX ekranlarında yayınlanan 'Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya' programının kaldırılmasından sonra da sosyal medya üzerinden kendisine gelen soru ve itiraflara cevap veren ünlü psikolog Esra Ezmeci, kendisine gelen soru ve itiraflarla şoke etmeye devam ediyor.
Ünlü psikolog Esra Ezmeci, sosyal medya hesabından, takipçilerinden gelen soruları cevaplamaya devam ediyor. Takipçilerinin özel hayatları hakkında gelen soruları yanıtlayan Ezmeci, yine çok konuşulacak paylaşımlarda bulundu.
*Kocam 32 yaşında 72 yaşında bir kadınla birlikte. Ona silikon meme, estetik yaptırmış, Sevabına diyor.
-Böyle sevap kazanmaya çalışmadığı belli. Ama eşiniz kendinizden büyük biriyle birlikte. Burada eşinizin farklı bir psikolojik bozukluğu olabilir.
*Kocam benden porno pozisyonları istiyor bul at bana. gelince yaparız diyor zevkle geliyor. Öyle iyi mi kötü mü?
-Eşinizle aranızda fantezilerinizi konuşabilir. Gün içinde bununla ilgili birbirinize görseller ya da yazılar atabilirsiniz. Bu aranızdaki tutku ve heyecanı artıracaktır.
*39 yaşında 2 çocuk annesi kadını telefonla orgazma getirdim daha önce hiç yaşamamış bu arada dul
-Ne yapalım madalya mı takalım? Tövbe