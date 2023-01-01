Esra Ezmeci'nin cinsel ilişki tavsiyesi tepki çekti

'LAVANTA YAĞINI TAMPONA DAMLATIN'

Esra Ezmeci'nin, kadın takipçilerine verdiği tepki çeken cinsel ilişki önerisi şöyle:

"Lavanta yağının uyarıcı bir özelliği var. Asıl Hürrem'in cinsellikte en çok kullandığı şey lavanta yağı. Çünkü lavanta yağı özellikle özel bölgenize hafifçe dokuncuğu zaman uyarılma hissedeceksiniz. Sanki sıcaklık, yanma gibi. Ama onu yanma gibi yapmamak için bir şey tavsiye edeceğim.