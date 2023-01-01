Esra Ezmeci'nin cinsel ilişki tavsiyesi tepki çekti
Kendisine sorulan cinsellik ile ilgili soruları yanıtlamasıyla tanınan psikolog Esra Ezmeci'nin verdiği tavsiye, sosyal medyada tepki çekti.
Esra Ezmeci, Instagram hesabından açtığı bir canlı yayında takipçilerine verdiği cinsel ilişki tavsiyeleriyle gündem oldu.
Ezmeci, şu sıralar girdiği yağ işini anlatırken bir yandan da lavanta yağını takipçilerine tanıtttı.
Ayrıca kadın takipçilerine cinsellik ile ilgili ilginç tavsiyede bulundu.
'LAVANTA YAĞINI TAMPONA DAMLATIN'
Esra Ezmeci'nin, kadın takipçilerine verdiği tepki çeken cinsel ilişki önerisi şöyle:
"Lavanta yağının uyarıcı bir özelliği var. Asıl Hürrem'in cinsellikte en çok kullandığı şey lavanta yağı. Çünkü lavanta yağı özellikle özel bölgenize hafifçe dokuncuğu zaman uyarılma hissedeceksiniz. Sanki sıcaklık, yanma gibi. Ama onu yanma gibi yapmamak için bir şey tavsiye edeceğim.