Esra Ezmeci açıkladı: İşte Türkiye'de en sık görülen cinsel sorunlar

Esra Ezmeci Türkiye'de en çok görülen cinsel rahatsızlıkları da açıkladı. Kadınlar için bu sorun orgazm ve vajinismus. Ezmeci bunun nedenini şöyle açıkladı:

Kız çocukları hep korkutularak büyütülüyor. Aman yapma dur, ayıptır deniliyor. Bu nedenle inanılmaz bir vajinusmus var. Ayrıca kadınlar kendilerini keşfetmedikleri için orgazmı da bilemiyorlar.