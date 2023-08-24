Esra Ezmeci açıkladı: İşte Türkiye'de en sık görülen cinsel sorunlar
Kendisine gelen seks sorularını yayımlaması ve cevaplamasıyla sık sık gündeme gelen klinik psikolog Esra Ezmeci, Katarsis programında Gökhan Çınar'ın konuğu oldu.
Kendi hayatıyla ilgili de pek çok soruya yanıt veren Ezmeci, Türkiye'de cinselliğin hala tabu olması nedeniyle kendisine bu kadar seks içerikli soru geldiğini söyledi.
Esra Ezmeci Türkiye'de en çok görülen cinsel rahatsızlıkları da açıkladı. Kadınlar için bu sorun orgazm ve vajinismus. Ezmeci bunun nedenini şöyle açıkladı:
Kız çocukları hep korkutularak büyütülüyor. Aman yapma dur, ayıptır deniliyor. Bu nedenle inanılmaz bir vajinusmus var. Ayrıca kadınlar kendilerini keşfetmedikleri için orgazmı da bilemiyorlar.
Erkeklerde ise erken boşalma var çünkü çok erken yaşta mastürbasyon yine ayıp denildiği için kapı aralarında kimse görmesin diye yapıldığı için otomatik olarak erken boşalmaya alışıyor erkekler. Yurt dışında mastürbasyon yapan çocuğu fark etsen bile rahatsız etmezsin. Biz de ise çocuk yakalanmamak için çok hızlı yapıyor, bu da otomatik olarak kaydoluyor.
İşte Türkiye'de en sık görülen 5 cinsel sorun: