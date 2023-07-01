Erkekler dikkat: Bu baharat cinsel isteğinizi tavan yaptırıyor!

Testosteron hormonu yüksek olan kişiler, cinsel dürtüleri aktif bir kişiliğe sahip olurken aynı zamanda gözleri kara ve risk almayı fazlasıyla seven bir yapıları bulunuyor. Testosteron hormonunun aktif ve sağlıklı bir süreç içerisinde olmasını sağlayabilmek için bu baharatı düzenli olarak tüketmeniz gerekiyor.