En ideal cinsel ilişki saati belli oldu: Yıllardır yanlış biliyormuşuz

Cinsel ilişki için en doğru saat belli oldu

Cinsel ilişki, sağlıklı bir ilişkinin devam edebilmesi için olması gereken bir durum olmaktadır. Pek çok çift cinsel ilişkinin sağlıklı ve keyifli ilerleyebilmesi için araştırma yapmayı severken, yapılan son araştırma tüm bilgileri yerle bir etti.