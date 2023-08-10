En ideal cinsel ilişki saati belli oldu: Yıllardır yanlış biliyormuşuz
Cinsel ilişkiye girmeden önce bu saate dikkat edin. Partnerinizle unutulmayacak anlar yaşamanızı sağlayacak o saat dilimi belli oldu. İşte hormonların en etkili olduğu o saatler...
Cinsel ilişki partnerlerin birbirleriyle olan iletişimini güçlendiren ve kişilerin birbirlerini çok daha iyi tanımalarını sağlayan etmenlerden bir tanesidir. Cinsel ilişkinin sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmesi için çiftlerin birbirleriyle her anını oldukça açık bir şekilde anlatması ve her konuyu konuşabilmesi son derece önemlidir.
Aynı zamanda cinsel ilişki üzerinde doğru olduğu düşünülen pek çok yanlış bilgi de bulunmaktadır. Bu bilgilerden bir tanesi de şüphesiz cinsel ilişkinin en etkili gece saatlerinde olduğuyla ilgilidir.
Cinsel ilişkiye genellikle gece saatlerinde girilirken, cinsel ilişkinin tutkulu ve şehvetli geçebilmesi için gece saatleri çok da doğru bir zaman dilimi değildir.
Cinsel ilişki için en doğru saat belli oldu
Cinsel ilişki, sağlıklı bir ilişkinin devam edebilmesi için olması gereken bir durum olmaktadır. Pek çok çift cinsel ilişkinin sağlıklı ve keyifli ilerleyebilmesi için araştırma yapmayı severken, yapılan son araştırma tüm bilgileri yerle bir etti.