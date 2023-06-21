En etkilisi o: Kadınların en iyi orgazm olduğu pozisyon belli oldu
Kadınları yakından ilgilendiren bir araştırmanın ilginç sonuçları ortaya çıktı. New H. Medical, kadınlar için en etkili orgazm pozisyonu için katılımcılar üzerinde inceleme yaptı. Gönüllü bir çifti, 10 dakika boyunca 5 popüler pozisyonda seks yaparken inceledi.
Yeni bir çalışma orgazma ulaşmak söz konusu olduğunda heteroseksüel kadınlar için en iyi seks pozisyonunu ortaya koydu.
Independent Türkçe'nin aktardığına göre ABD'nin New York kentindeki özel jinekoloji kliniği New H. Medical'a göre en etkili pozisyon, kadının leğen kemiğinin altına bir yastık yerleştirerek yapılan misyoner pozisyonu.
Çalışma, bir ultrason tarayıcısı kullanılarak gerçekleştirdi ve araştırmacılar, gönüllü bir çifti 10 dakika boyunca 5 popüler pozisyonda seks yaparken inceledi. Araştırmacılar daha sonra, klitoral kan akışını uyarmada en başarılı pozisyonun hangisi olduğuna baktı.
Araştırmayı yöneten New Yorklu araştırma doktoru Dr. Kimberley Lovie şunları yazdı:
Birçok dergide, kitapta ve halka açık forumlarda çeşitli cinsel ilişki pozisyonlarının iddia edilen faydaları açıklanıyor. Fakat farklı cinsel ilişki pozisyonlarıyla bunların kadın orgazmı üretme yetenekleri arasındaki ilişkiyi değerlendiren çok az bilimsel araştırma var.