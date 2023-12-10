Dikkat çeken araştırma: Hayat pahalılığı cinsel hayatı vurdu
Eskiden flört etmek eğlenceliydi çünkü daha ekonomikti. Şimdi ise işler değişmiş olabilir. Hayat pahalılığı, flört ve seks hayatımızı etkiliyor.
Yıllar içinde Britanya'da yapılan seks miktarı düzenli bir şekilde düştü. Bu düşüş eğilimi 2023'te de görüldü.
Lelo'nun yaptığı Seks Sayımı, "seks göçünün" COVID-19 pandemisinin bir sonucu olarak yakınlık kaybından doğduğunu ve ekonomik belirsizlik, küresel olaylar ve yaşam maliyeti kriziyle geçen son 1 yılda daha da arttığını bildirdi.
Flört uygulaması Flirtini tarafından yapılan araştırmaya göre; bu dönemde flört etmek, zor durumda olanlar için imkansız bir şey haline geliyor ve her 12 Britanyalıdan biri para biriktirmek için flört etmekten tamamen vazgeçiyor. Ayrıca araştırmaya katılanların yüzde 60'ı artan fiyatlar nedeniyle randevularını iptal etmek zorunda kaldıklarını söylüyor.
2022 yılında, flört edenler enflasyon nedeniyle kemerlerini sıkmaya başlamış, neredeyse her 5 bekardan biri daha az randevuya çıktığını söylerken, yüzde 14'ü çıktıkları randevularda daha az harcama yapmaya çalıştıklarını söylemişti. Bugün ise Flirtini'nin anketine katılanların yüzde 67'si flörtlerini etkilemek için ek işler yaptıklarını söylüyor.
Flirtini'nin verileri, kadınların yüzde 46'sının ve erkeklerin yüzde 28'inin kendilerinden daha fazla kazanan birini aradıklarını doğruluyor. Bu, pek çok kişinin gelecekteki partnerlerinin "finansal sorunlarını çözeceğine" güvendiğini gösteriyor.
Westminster Üniversitesi'nde seks terapisti ve öğretim görevlisi olan Chantal Gautier, olası bir partnerin mali durumunu bu kadar önemsemenin nedeninin, "sağlayıcı" ve "Madonna" gibi toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin algılarımızı şekillendirmede önemli bir rol oynayan kültürden kaynaklandığını söylüyor.