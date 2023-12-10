Dikkat çeken araştırma: Hayat pahalılığı cinsel hayatı vurdu

Flört uygulaması Flirtini tarafından yapılan araştırmaya göre; bu dönemde flört etmek, zor durumda olanlar için imkansız bir şey haline geliyor ve her 12 Britanyalıdan biri para biriktirmek için flört etmekten tamamen vazgeçiyor. Ayrıca araştırmaya katılanların yüzde 60'ı artan fiyatlar nedeniyle randevularını iptal etmek zorunda kaldıklarını söylüyor.