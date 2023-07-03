Çoğu erkek bilmiyor: Kadınların en çok zevk aldığı noktalar açıklandı

Klitoris

Kadında klitoris penisin karşılığıdır. Dış deri normal olarak klitorisi kaplamakta olup, klitoris başının (erkekteki penis ucunun karşılığı) ilk anda göze çarpmasını önler. Uyarıya çok yatkın olup, dokunmaya, ritmik baskıya ve her şeyden çok devamlı ancak aralıklı bir uyarıya karşılık verir.