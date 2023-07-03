Çoğu erkek bilmiyor: Kadınların en çok zevk aldığı noktalar açıklandı
Kadınların cinsellik sırasında zevk almasını sağlayacak pek çok bölge bulunuyor. Ancak birçok erkek henüz bu bölgeleri keşfetmemiş olabiliyor. İşte kadınların en çok zevk aldığı noktalar.
G Noktası
G noktası, Graefenberg adlı bilim adamı tarafından 1944 senesinde tarif edilen ve vajina ön duvarının ortalarında bulunan bir bölgedir. G noktasının varlığı ya da orgazmdaki önemi bir kısım hekimlerce kabul edilmemekte, bazıları ise G noktasını vajinal orgazm oluşumunun merkezi olarak görmektedir.
Klitoris
Kadında klitoris penisin karşılığıdır. Dış deri normal olarak klitorisi kaplamakta olup, klitoris başının (erkekteki penis ucunun karşılığı) ilk anda göze çarpmasını önler. Uyarıya çok yatkın olup, dokunmaya, ritmik baskıya ve her şeyden çok devamlı ancak aralıklı bir uyarıya karşılık verir.
Klitorisin ara vermeden uyarılması aslında iyi bir şey değildir. Kadında, gıdıklanmayı çağrıştıran, karşı koyulması, dayanılması son derece zor bir his uyandırabilir. Klitorise karşı özel bir ilgi gösteren bir erkek, bu noktanın çevresini uyararak da aynı sonuca erişebileceğini, kadının coşkusu için klitorisin kendisine dokunmanın kesinlikle gerekli olmadığını bilmelidir.
Küçük Dudaklar (Labia Minora)
Küçük dudakların iç bölümleri dokunmaya karşı son derece duyarlıdır. Bir iç dudaktan başlayarak klitorisin üstünden de geçerek öbür iç dudakta son bulan bir tür döner uyarı uygulandığı zaman kadının cinsel coşkusu belirli bir şekilde artar.