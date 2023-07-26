Cinsellik onlar için bir tutku: Libidosu en yüksek burçlar belli oldu

Öncelikle hep duyup tam kelime anlamını asla öğrenemediyseniz libido nedir onu açıklayalım önce. Libido, cinsel dürtülerin harekete geçmesini sağlayan bir histir kısaca. Libido ne kadar yüksek olursa cinsel istek o kadar sık ve yüksek olur.