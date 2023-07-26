Cinsellik onlar için bir tutku: Libidosu en yüksek burçlar belli oldu

En yüksek libidoya sahip burç belli oldu. İşte en düşükten yükseğe burçların libido seyiyeleri.

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Cinsellik onlar için bir tutku: Libidosu en yüksek burçlar belli oldu - Resim: 1

Öncelikle hep duyup tam kelime anlamını asla öğrenemediyseniz libido nedir onu açıklayalım önce. Libido, cinsel dürtülerin harekete geçmesini sağlayan bir histir kısaca. Libido ne kadar yüksek olursa cinsel istek o kadar sık ve yüksek olur.

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Cinsellik onlar için bir tutku: Libidosu en yüksek burçlar belli oldu - Resim: 2

Burçların en’leriyle ilgili birkaç satır görünce hemen kendi burcumuzu arar gözümüz. Eğer libidosu en yüksek burçlar sıralamasında kaçıncı sırada yer aldığını merak ediyorsan cevapları hemen aşağıda.

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Cinsellik onlar için bir tutku: Libidosu en yüksek burçlar belli oldu - Resim: 3

12- Kova Burcu

Yalnızlıktan hoşlanan ve bağlanmayı sevmeyen kova burçları bu sıralamada en sonda yer alıyor ne yazık ki. Aşk değil arkadaşlık insanıdır biraz kova.

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Cinsellik onlar için bir tutku: Libidosu en yüksek burçlar belli oldu - Resim: 4

11- Terazi Burcu

Teraziler aşkı sevseler de ilişkinin romantik taraflarıdırlar. Cinsel dürtülerindense duyguların gerçekliğine önem verirler. Biraz da sevmeden sevişemezler aslında.

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