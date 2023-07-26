Cinsellik onlar için bir tutku: Libidosu en yüksek burçlar belli oldu
En yüksek libidoya sahip burç belli oldu. İşte en düşükten yükseğe burçların libido seyiyeleri.
Öncelikle hep duyup tam kelime anlamını asla öğrenemediyseniz libido nedir onu açıklayalım önce. Libido, cinsel dürtülerin harekete geçmesini sağlayan bir histir kısaca. Libido ne kadar yüksek olursa cinsel istek o kadar sık ve yüksek olur.
Burçların en’leriyle ilgili birkaç satır görünce hemen kendi burcumuzu arar gözümüz. Eğer libidosu en yüksek burçlar sıralamasında kaçıncı sırada yer aldığını merak ediyorsan cevapları hemen aşağıda.
12- Kova Burcu
Yalnızlıktan hoşlanan ve bağlanmayı sevmeyen kova burçları bu sıralamada en sonda yer alıyor ne yazık ki. Aşk değil arkadaşlık insanıdır biraz kova.
11- Terazi Burcu
Teraziler aşkı sevseler de ilişkinin romantik taraflarıdırlar. Cinsel dürtülerindense duyguların gerçekliğine önem verirler. Biraz da sevmeden sevişemezler aslında.