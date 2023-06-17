Cinsellik deyince onlar için akan sular duruyor: Cinselliğe en düşkün burçlar belli oldu
Cinselliğin de bir ilişki için olmazsa olmazlar arasında bulunması sebebiyle, burçların bu özellikleri ilişkilerde merak ediliyor. Peki hangi burç cinselliğe ne kadar yakın, ne kadar uzak? İşte cinselliğe en çok önem veren burçlar...
Kimi insanlar cinsel yönden daha isteklidir. Pek çok farklı unsurun yanı sıra astroloji de cinsel kişiliğinizi şekillendirebilir ve cinsel dürtülerinizi etkileyebilir. Hiçbir şey sizi seks yapmaktan, sürekli seks düşünmekten ve istemekten alıkoyamıyorsa muhtemelen en istekli burçlardan birisiniz...
İşte cinselliğe en düşkün burçlar...
Akrep (23 Ekim-21 Kasım)
Akrepler, cinsellik konusundaki yoğun iştahlarıyla ünlüdürler. Ama hayır, yine de herhangi biriyle seks yapmak isteyecek kadar değil; duygusal bağları olan kişilerle isterler. Bu tek gecelik ilişkiye karşı oldukları anlamına da gelmiyor ama.. Sadece yakınlarında olan kişiye güvenebilmekten hoşlanıyorlar.
Koç (21 Mart- 19 Nisan)
Cinselliğe düşkün burçlar arasında koçlar da var. Koçlar, zodyağın cinsel akrobatları gibidirler. Libidoları oldukça yüksektir. Genellikle zaten etkileyicidirler ve yatak odasında biraz daha şehvetli olurlar. Koç, seksin duygusal ve tutkulu bir ilişki olması gerektiğine inanır. Uzun öpüşmeler, gıdıklama ve masaj, Koç'un uğraşmaktan hoşlandığı deney alanlarıdır.
Aslan (23 Temmuz- 22 Ağustos)
Aslanlar cinsel dürtüleri oldukça yüksek kişilerdir. Özellikle de seks, bedenlerinin yanı sıra egolarının da okşanmasını içeriyorsa. Ne kadar iyi olduklarını ve ne kadar seksi olduklarını duymak isterler. Unutmayın ki aslanlar cömert aşıklardır; aldıkları kadarını da verirler. Aslan ateşli ve tutkuludur, sorumluluk almayı ve ilk hareketi yapmayı severler...