Cinsel zevki doruğa çıkaracak 5 erojen bölge

KULAK

Dışı hassas cilt ve içeride yüzlerce duyu reseptörü bulunan kulaklar, erojen bölge denildiği zaman hemen akla gelir. Partnerinizi memnun edecek cinsel eylemler yapmak için onun kulak memelerini hafifçe öpmeyi, yalamayı veya nazikçe ısırmayı deneyin. Ayrıca daha fazla karıncalanma hissi oluşturmak için partnerinizin kulağına fısıldayarak veya hafifçe üfleyerek bu duyusal reseptörlerden yararlanabilirsiniz.