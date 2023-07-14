Cinsel terapistler açıkladı: İşte zevki zirveye çıkaracak o yöntemler

Cinsel ilişkide orgazm sürecin ilerleyişi ve tatminliği açısından önemli bir husus olurken, bazı insanlar orgazm olabilmenin sanıldığı kadar kolay olmadığını düşünmektedir. Cinsel terapistler bu konuya şu şekilde değindi. Bu bilgileri öğrendikten sonra cinsel ilişkiden aldığınız zevk iki katına çıkacak...