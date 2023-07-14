Cinsel terapistler açıkladı: İşte zevki zirveye çıkaracak o yöntemler
Cinsel terapistler o konuya açıklık getirdi. Hazzı zirveye çıkaracak yöntemleri birer birer açıkladı. Partnerinizle cinsel ilişkiye girmeden önce bu yöntemleri mutlaka okuyun...
Cinsel ilişki partnerinizle olan bağın güçlenmesine ve birbirinize olan ilginin çok daha fazla artmasına yardımcı olurken, bilinçli cinsel ilişki sürecinde olmak son derece önemlidir.
Cinsel ilişki esnasında ya da cinsel ilişki sonrasında partnerinizle hemen hemen her konuyu açık bir şekilde konuşabilmek ve kartları açık oynamak yaşadığınız ilişkiden çok daha fazla zevk almanıza katkı sağlayacaktır.
Cinsel ilişkide orgazm sürecin ilerleyişi ve tatminliği açısından önemli bir husus olurken, bazı insanlar orgazm olabilmenin sanıldığı kadar kolay olmadığını düşünmektedir. Cinsel terapistler bu konuya şu şekilde değindi. Bu bilgileri öğrendikten sonra cinsel ilişkiden aldığınız zevk iki katına çıkacak...
Seks ve İlişki uzmanı Pippa Murphy, cinsel hazzın artmasını sağlayacak yöntemi şu şekilde açıkladı.
“Ben şahsen Speed Bump'ı tavsiye ederim bu köpek stilinin basit bir versiyonu" Kadının yüz üstü yatıp ve kalçasının altına bir yastık koymasının ardından partnerinin diz çökerek içeri girmesi kadın ve erkeğin çok daha fazla haz almasını sağladığını vurgulamaktadır.