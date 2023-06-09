Cinsel ilişkide performansı sıfırlayan 5 madde.: Cinsel hayatınız bitebilir
Cinsel ilişkide birçok çift performanslarını en üst seviyede tutmak için bazı önlemler alıyor, yeniliklere kapı açıyor. Ancak dikkat edilmesi gereken asıl yapılmaması icap edenler. Ürolog Anika Ackerman, cinsel hayatı öldüren 5 alışkanlığı açıkladı ve uyarılarda bulundu.
Ünlü ürolog Dr. Anika Ackerman cinsel hayata dair dikkat çeken uyarlarda bulundu. Ackerman, çiftlerin yapmaktan mutlaka kaçınması gereken 5 alışkanlığı açıkladı ve uyarılarda bulundu.
Ackerman seks hayatını mahveden şeyleri şöyle sıraladı:
1- AZ UYUMAK
Çoğu insan, uykunun ruh halini ve enerji seviyesini etkilediğini bilse de aynı zamanda libido ile bağlantılı olduğunu bilmiyor.
Ackerman; az uyumanın, bağışıklık sisteminden ruhsal sağlığa pek çok alanda insan sağlığını olumsuz yönde etkilediği gibi libido için de oldukça zararlı olduğunu belirtiyor.
2- ÇOK FAZLA ALKOL TÜKETMEK
Ünlü doktor, düzenli olarak alkol tüketenlerin uzun vadede cinsel yaşamında sorunlar yaşayabileceğini söylüyor.
3- FAZLA YA DA YETERSİZ BESLENMEK
Ackerman yayınladığı videoda çok fazla ya da yetersiz yemek yemenin de seks hayatınızı öldürmenin bir yolu olduğunu açıklıyor.