Cinsel ilişki öncesi en çok zevk veren bölgeler açıklandı
Cinsel ilişkiye girmeden de uyarılmayı sağlayan ve müthiş bir zevk süreci içerisinde olmanızı sağlayan bölgeler belli oldu. Bu bölgelere dokunduğunuzda partneriniz zevkten dört köşe olacak...
Genel itibarıyla kadınların cinsel ilişkide orgazm olma noktasında zorlandığı pek çok kişi tarafından bilinirken, esasında bu durumun en büyük nedeni partneriyle uyum içerisinde olmamasından kaynaklanmaktadır.
Orgazma giden süreçte, cinsel uyarılma en önemli konulardan bir tanesi olurken cinsel ilişkiye geçmeden evvel partnerinize zevk verecek bölgelerine dokunmanız, onu cinsel ilişkiye hazırlamanızı kolaylaştıracaktır.
Bu bölgelere dokunmadan sakın ilerlemeyin
Cinsel ilişki esnasında dilediğiniz tatmin olma durumuna ulaşamadığınızı düşünüyorsanız, yeterince uyarılmamış olabilirsiniz.
Bilhassa kadınların orgazm süreçleri erkeklere oranla çok daha uzun sürerken, bu noktada erkeklere daha fazla iş düşüyor olabilir.