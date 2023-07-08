Cinsel ilişki öncesi bunları yapmak performansı yerle bir ediyor

Stresten arının

Cinsel ilişki yaşamadan önce sizi üzen, sıkan her konuyu kapının ardında bırakın. Cinsel ilişki sırasında anı yaşamaya odaklanın. Eğer olumsuz düşüncelerle yatağa girerseniz; negatif enerji, partnerinize ve haliyle beraberliğinize de yansıyacaktır.