Cinsel ilişki öncesi bunları yapmak performansı yerle bir ediyor
Karşılıklı tatminin üst düzeyde olduğu bir cinsel ilişki, çiftleri birbirine daha da bağlar ve stres seviyelerinin minimuma düşmesine yardımcı olur. Aşağıdaki ipuçlarını takip ederek kaliteli bir cinsel hayatın da kapılarını aralayabilirsiniz.
Cinsel ilişkiden önce idrara çıkmayın
Cinsel ilişkiden önce yapılan hataların başında, beraberlikten hemen önce tuvalete çıkmak gelir. Cinsel ilişki esnasında bakterilerin yayılma hızı, normalin üzerinde gerçekleşir. Bu nedenle idrara çıkmak risklidir. Mesaneyi, cinsel ilişki yaşadıktan sonra boşaltmak, bakterilerin dışa atılmasına yardımcı olur.
Stresten arının
Cinsel ilişki yaşamadan önce sizi üzen, sıkan her konuyu kapının ardında bırakın. Cinsel ilişki sırasında anı yaşamaya odaklanın. Eğer olumsuz düşüncelerle yatağa girerseniz; negatif enerji, partnerinize ve haliyle beraberliğinize de yansıyacaktır.
Tıka basa yemeyin
Cinsel ilişki öncesi karnınızı doyurmamış olmaya dikkat edin. Dolu bir mideyle cinsellik yaşamak, daha fazla efor sarf etmenize, haliyle daha çabuk yorulmanıza yol açar. Bu da beraber geçirdiğiniz anların kalitesini düşürür.
Enerjinizi doğru kullanın
Gün boyu yoğun bir çalışma temposu içinde olmanız, cinsel performansınızı aşağı çekebilir. Zihniniz ve kaslarınızın yorgun olması, tatmin duygunuzu azaltır.