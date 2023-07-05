Cinsel hayatı öldüren 5 alışkanlık
TikTok, YouTube ve Instagram gibi sosyal medya platformlarında tavsiyeler veren ünlü doktor Ackerman cinsel hayatı olumsuz etkileyen maddeleri sıraladı.
Yüz binlerce insan cinsel hayatında sorunlar yaşıyor. Ancak yaşanan sorunları dile getiremiyor. Bazen bu sorunlar çok küçük şeylerle tersine çevrilebiliyor. İşte tam da bu noktada doktor Ackerman seks hayatını mahveden şeyleri sıraladı. İşte cinsel yaşamı öldüren 5 alışkanlık:
1- AZ UYUMAK: Çoğu insan, uykunun ruh halini ve enerji seviyesini etkilediğini bilse de aynı zamanda libido ile bağlantılı olduğunu bilmiyor. Ackerman; az uyumanın, bağışıklık sisteminden ruhsal sağlığa pek çok alanda insan sağlığını olumsuz yönde etkilediği gibi libido için de oldukça zararlı olduğunu belirtiyor.
2- ÇOK FAZLA ALKOL TÜKETMEK: Ünlü doktor, düzenli olarak alkol tüketenlerin uzun vadede cinsel yaşamında sorunlar yaşayabileceğini söylüyor.
3- FAZLA YA DA YETERSİZ BESLENMEK: Ackerman yayınladığı videoda çok fazla ya da yetersiz yemek yemenin de seks hayatınızı öldürmenin bir yolu olduğunu açıklıyor.