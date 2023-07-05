Cinsel hayatı öldüren 5 alışkanlık

1- AZ UYUMAK: Çoğu insan, uykunun ruh halini ve enerji seviyesini etkilediğini bilse de aynı zamanda libido ile bağlantılı olduğunu bilmiyor. Ackerman; az uyumanın, bağışıklık sisteminden ruhsal sağlığa pek çok alanda insan sağlığını olumsuz yönde etkilediği gibi libido için de oldukça zararlı olduğunu belirtiyor.