Burçların yatak odası sırları: Hangi burç neye karşı koyamıyor?
Astroloji yatak odanızı nasıl etkiliyor hiç düşündünüz mü? İster inanın ister inanmayın birlikte olacağınız insanın burç özellikleri sizinkiyle tutmuyorsa o özel anların tadı kaçıveriyor.
KOÇ BURCU YORULMAK NEDİR BİLMEZ
Koç kadını
İlişki sırasında aktif rol oynamaktan hoşlanan koç kadını için cinsellik spor yapmak gibi. Kendi enerjisini ortaya çıkaracak bir fırsat olarak gördüğü seks sırasında aşk oyunlarıyla fazla vakit kaybetmez. Loş ışık, mumlar ve romantizm mi arıyorsunuz? Lütfen onu güldürmeyin; hangi çağda yaşıyoruz? Işıkları açalım lütfen!
Koç erkeği
Doğru zaman ve doğru mekan gibi şartlandırmalar bu adamın kitabında yazmıyor. Hemen sonuca ulaşmak isteyen ateşli koç yorulmak nedir bilmez, yorulsa da çaktırmaz. Platonik sevdaların yumuşak prensesiyseniz arkanıza bakmadan kaçın ondan. İlişki sırasında daha çok kendini düşünse de eşini hayal kırıklığına uğratmaz. Farklı giysiler ve kimliklerle ilişkiyi renklendirmek iyi fikir.
BOĞA BURCU KEYFİNE DÜŞKÜN VE KLASİKÇİ
Boğa kadını
Ambiyans! Keyif düşkünü olan bu kadını heyecanlandıracak sihirli kelime. Mum ışığı, iyi yemek, kaliteli içki, romantik müzik, pahalı hediyeler hayal gücünü harekete geçirir. Hiç aceleci değildir, size de tavsiye etmez. Sürprizlerden, alışkın olmadığı her şeyden nefret eder ancak zamanla alışabilir. Sahiplenildiğinde hem gurur duyar hem de rahatlar.
Boğa erkeği
Klasik zevkleriniz varsa bu adam biçilmiş kaftan. Kısa süren seksten nefret eder, önsevişmeye ise önem verir. Gecelik ilişkiler onu açmaz. Seksin onun için anlamı üremektir ama keyif almayı da gözardı etmez. Diğerlerinden farklı olan bu adam ondan çocuk istediğinizi söylerseniz daha iyi performans gösterecektir.