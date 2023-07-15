Burçların yatak odası sırları: Hangi burç neye karşı koyamıyor?

BOĞA BURCU KEYFİNE DÜŞKÜN VE KLASİKÇİ

Boğa kadını

Ambiyans! Keyif düşkünü olan bu kadını heyecanlandıracak sihirli kelime. Mum ışığı, iyi yemek, kaliteli içki, romantik müzik, pahalı hediyeler hayal gücünü harekete geçirir. Hiç aceleci değildir, size de tavsiye etmez. Sürprizlerden, alışkın olmadığı her şeyden nefret eder ancak zamanla alışabilir. Sahiplenildiğinde hem gurur duyar hem de rahatlar.