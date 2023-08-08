Burçlar cinsellik hakkında ipucu veriyor: İşte burçların yatak performansları
Mutlu bir cinsel hayat için partnerinizin burcu ne kadar önemli? İşte burçların yatak performansları...
Bazıları cinsel ilişkinin daha romantik olmasını isterken bazıları ise bu durumda şehvetin ön planda olması gerektiğini belirtiyor. Bu istek ve arzular kişinin karakterini etkileyen burçlarına göre değişim gösteriyor. Her burcun seks beklentisi ve cinsel ilişkiye bakış açısı değişiklik gösteriyor.
KOÇ BURCU
Tutku, ateş burcu Koç için bir anlaşma ya da kırma anlaşmasıdır ve sıcağı hissetmiyorsanız, duygularınızı hızlı bir şekilde kaybetme eğilimindesiniz. Aksiyon ve seks gezegeni olan Mars tarafından yönetilen ve zodyakın ilk burcu olan Koç, günlük yaşamın her yönünün sorumluluğunu üstlenmek zorunda kalmaya alışkındır ve yatak odası da farklı değildir.
Çarşaflar arasında cesur bir yaklaşım sergileme eğilimindesiniz ve inisiyatifi de gösteren bir ortak gibisiniz. Koç burcuyla seks, her zaman eşinizin daha fazlasını istemesine neden olacak sıcak, buharlı ve şehvetli bir ilişkidir.
BOĞA BURCU
İyi şeyler zaman alır ve Boğalar çaba göstermekte zorlanmazlar - zihninizde acele etmenize gerek yoktur. Boğa, cazibe ve romantizm gezegeni Venüs tarafından yönetilir ve havalı bir müşteri olduğunuzu iddia etseniz de, gizlice zodyakın en romantik burçlarından birisiniz.