Burçlar cinsellik hakkında ipucu veriyor: İşte burçların yatak performansları

KOÇ BURCU

Tutku, ateş burcu Koç için bir anlaşma ya da kırma anlaşmasıdır ve sıcağı hissetmiyorsanız, duygularınızı hızlı bir şekilde kaybetme eğilimindesiniz. Aksiyon ve seks gezegeni olan Mars tarafından yönetilen ve zodyakın ilk burcu olan Koç, günlük yaşamın her yönünün sorumluluğunu üstlenmek zorunda kalmaya alışkındır ve yatak odası da farklı değildir.