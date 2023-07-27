Bu gıdaları masanızdan eksik etmeyin: Cinsel isteği tavan yaptırıyor!
Bazı gıdalar cinsel isteği tavan yaptırırken, sağlık açısından da büyük faydaları bulunuyor. İşte masanızdan eksik etmemeniz gereken o gıdalar.
Afrodizyak denilince akla ilk olarak mesir macunu ya da bitkisel ilaçlar gelse de toplumdaki en büyük yanılgı bunların doğrudan cinsel performansı artırmaya ya da cinsel sorunları çözmeye yarayan ilaçlar olduğunun düşünülmesi. Yediğimiz, içtiğimiz her şey vücudumuzu ve işlevlerini etkiliyor.
Bazı yiyeceklerdeki vitamin ve mineral gibi besin ögeleri hormonlarımızı, beyin kimyamızı, vücudumuzun enerji ve stres düzeylerine etki ediyor. Bunun sonucunda cinsel organlarımız ve istek uyarılıyor. bazıları libido üzerinde etki yaparak cinsel isteğin artmasını sağlarken, bazıları da cinsel organlara giden kan akimini çoğaltıyor.
Cinsel organlar uyarıldığında dolaylı olarak cinsel istek de artiyor.Oysa afrodizyaklar doğal beslenme sürecinde tüketilen ve vücudun cinsel işlevlerine etki eden çok özel besin ögeleri. Bunlardan bol miktarda içeren yiyecekler de afrodizyak yiyecekler olarak tanımlanıyor. Ancak bazılarının kadınlarda, bazılarının da erkeklerde daha etkili olduğunu söylemek mümkün.
Örneğin; havuç, muz, kuşkonmaz, zencefil, sarımsak, hardal, kereviz, kişniş, safran, kekik ve biber gibi afrodizyaklar kadınlarda daha etkili olabiliyor. Erkeklerde etkileri daha fazla olan afrodizyaklar arasında ise istiridye, çam fıstığı, çikolata, fındık, fıstık, yumurta, Hindistan cevizi ve avokado sayılabiliyor.