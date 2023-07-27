Bu gıdaları masanızdan eksik etmeyin: Cinsel isteği tavan yaptırıyor!

Afrodizyak denilince akla ilk olarak mesir macunu ya da bitkisel ilaçlar gelse de toplumdaki en büyük yanılgı bunların doğrudan cinsel performansı artırmaya ya da cinsel sorunları çözmeye yarayan ilaçlar olduğunun düşünülmesi. Yediğimiz, içtiğimiz her şey vücudumuzu ve işlevlerini etkiliyor.