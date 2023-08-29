Bu alışkanlıklara dikkat: Cinsel hayatınız bitebilir!
Günlük hayatta edinilmiş olan bazı alışkanlıklar, cinsel hayatı olumsuz etkiliyor. Uzmanların uyarılarına göre o alışkanlıklar şöyle...
1. Telefona çok bakmak
Instagram ve TikTok’ta saatler geçirmek, zevk alma yeteneğinize zarar verebilir. Akılsızca sosyal medyada takılmak vücudunuzla bağlantılı hissetmenizi zorlaştırır ve beyninizi uyuşturur. Ayrıca dünyaya çok fazla zaman ayırmak yüz yüze bağlantı kurma yeteneğinizi köreltebilir.
2. Sürekli oturmak
Masa başı bir işiniz varsa, muhtemelen gününüzün çoğunu oturarak geçiriyorsunuz. Hareketsiz olmak fiziksel sağlığımızı etkiler ve kalp hastalığı, diyabet ve kanser gibi olumsuz sağlık sorunlarına neden olur. Ama aynı zamanda cinsel dürtü ve arzumuzu da etkiler. Özellikle halsiz veya yorgun hissetmemize neden olur, libidomuzu düşürür.
3. Bütün gece çalışmak veya iş hakkında düşünmek
Bütün gece kendinizi e-postaları kontrol ederken buluyor ya da partnerinizle birlikteyken iş hakkında konuşmaktan kendinizi alamıyorsanız, cinsel hayatınızın bu durumdan etkilenmesi çok normal. Çalışma saatleri ile eğlence zamanı arasında geçiş yapmak bazen zorlayıcı olabilir, özellikle de evden çalışıyorsanız. Zihniniz zevke açık değilse veya işe odaklanmışsa, bedeninizle bağ kurmanız neredeyse imkansız bir hale gelir.
4. Seks hakkında düşünmek için yatma saatini beklemek
Pek çok insan, yapılacaklar listesini tamamlayıp gece için kendini toparlayana kadar cinselliği düşünmez. Ya da sadece havaya gireceğini umar, ancak bu durum cinsel ilişkiyi bir ev işi haline getirir. Onun yerine günlük hayatta kendinizi zevke hazırlamaya çalışın, böylece seks zamanı geldiğinde kendinizi çok daha istekli bulacaksınız.