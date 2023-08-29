Bu alışkanlıklara dikkat: Cinsel hayatınız bitebilir!

4. Seks hakkında düşünmek için yatma saatini beklemek

Pek çok insan, yapılacaklar listesini tamamlayıp gece için kendini toparlayana kadar cinselliği düşünmez. Ya da sadece havaya gireceğini umar, ancak bu durum cinsel ilişkiyi bir ev işi haline getirir. Onun yerine günlük hayatta kendinizi zevke hazırlamaya çalışın, böylece seks zamanı geldiğinde kendinizi çok daha istekli bulacaksınız.