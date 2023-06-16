Bu 4 teknik cinsel ilişki zevkini iki katına çıkarıyor

Cinsel ilişki sürecinde zevk seviyesini ili katına çıkarabilmek için dikkat edilmesi gereken hususların başında şüphesiz farklı pozisyonlar denenmesi gelmektedir. Yapılan araştırmalar sonucunda penis ve vajinanın birleşme sürecinde farklı pozisyonların ve hareketlerin denenmesi cinsel birlikteliğin çok daha arzulu olmasına yardımcı oluyor.