Bilim insanları 'bunu yapın' diyerek uyardı: Cinsel isteği artırmanın formülü açıklandı

Birkaç dakikalık yorucu egzersiz yapan erkeklerin, cinsel açıdan daha istekli olduğu ortaya çıkarıldı.

Bilim insanları 'bunu yapın' diyerek uyardı: Cinsel isteği artırmanın formülü açıklandı - Resim: 1

Oda TV'de yer alan haberde, Almanya’daki Siegen Üniversitesi ve Trier Üniversitesi’nden araştırmacılar, egzersizin bir erkeğin tahrik olma yeteneğini ne ölçüde etkilediğini belirlemek için harekete geçti. 

1 8
Bilim insanları 'bunu yapın' diyerek uyardı: Cinsel isteği artırmanın formülü açıklandı - Resim: 2

Buna göre, üç dakikalık bir güç testi gerçekleştiren erkeklerin, kendilerini fiziksel olarak zorladıktan sonra cinsel uyaranlara karşı çok daha duyarlı olduklarını tespit ettiler.

2 8
Bilim insanları 'bunu yapın' diyerek uyardı: Cinsel isteği artırmanın formülü açıklandı - Resim: 3

YÜKSEK KALP ATIŞ HIZI VE GÖZBEBEĞİ GENİŞLEMESİ

Daily Mail’in haberine göre, uzmanlar, vücutta fiziksel egzersiz şeklinde sadece birkaç dakikalık stresin, vücudun kan basıncı ve kalp atış hızı gibi uyarılma tepkisini yöneten sempatik sinir sistemini hızlı bir şekilde başlatmak için yeterli olduğunu savunuyorlar.

3 8
Bilim insanları 'bunu yapın' diyerek uyardı: Cinsel isteği artırmanın formülü açıklandı - Resim: 4

Çalışmadaki erkeklerden üç dakika içinde daha fazla enerji harcamaları istendiğinde, çok az enerji harcayan insanlara göre cinsel görüntülerle karşılaştıklarında daha yüksek bir kalp atış hızı ve daha hızlı gözbebeği genişlemesi gösterdiler.

4 8