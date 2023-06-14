Bilim insanları 'bunu yapın' diyerek uyardı: Cinsel isteği artırmanın formülü açıklandı
Birkaç dakikalık yorucu egzersiz yapan erkeklerin, cinsel açıdan daha istekli olduğu ortaya çıkarıldı.
Oda TV'de yer alan haberde, Almanya’daki Siegen Üniversitesi ve Trier Üniversitesi’nden araştırmacılar, egzersizin bir erkeğin tahrik olma yeteneğini ne ölçüde etkilediğini belirlemek için harekete geçti.
Buna göre, üç dakikalık bir güç testi gerçekleştiren erkeklerin, kendilerini fiziksel olarak zorladıktan sonra cinsel uyaranlara karşı çok daha duyarlı olduklarını tespit ettiler.
YÜKSEK KALP ATIŞ HIZI VE GÖZBEBEĞİ GENİŞLEMESİ
Daily Mail’in haberine göre, uzmanlar, vücutta fiziksel egzersiz şeklinde sadece birkaç dakikalık stresin, vücudun kan basıncı ve kalp atış hızı gibi uyarılma tepkisini yöneten sempatik sinir sistemini hızlı bir şekilde başlatmak için yeterli olduğunu savunuyorlar.
Çalışmadaki erkeklerden üç dakika içinde daha fazla enerji harcamaları istendiğinde, çok az enerji harcayan insanlara göre cinsel görüntülerle karşılaştıklarında daha yüksek bir kalp atış hızı ve daha hızlı gözbebeği genişlemesi gösterdiler.