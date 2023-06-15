Araştırma sonuçları ortaya çıkardı: Cinsel içerikli film bağımlısı erkeklere kötü haber

ANKSİYETE VE DEPRESYONA DA SEBEP OLUYOR

Yapılan araştırmada cinsel içerikli filmleri izleyenlerin anksiyete ve depresyonla da mücadele ettiği aktarılırken bu kişilerin akıl sağlıklarının da risk altında olduğuna vurgu yapıldı. Uzmanlar, pornografik içerik izleme bağımlılığı olan erkekleri, “Yetişkin filmlerinin hayatımda önemli bir rolü olduğunu düşünüyorum” ve “Bir şey benim bu tür filmleri izlememe engel oluyorsa stres yapıyorum” diyenler arasından seçtiği de aktarıldı.