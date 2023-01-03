Aldığınız zevki ikiye katlayacak: Etkili cinsel ilişki için yapılması gereken 4 şey
Yapılan araştırmalar kadınları ve erkeklerin sekse olan bakış açısının farklılık gösterdiğini ortaya koyuyor. Uzmanlara göre seksten aldığınız zevki artıracak 4 basit ipucu bulunuyor.
Seksten alınan zevk kişiden kişiye göre değişim gösterebiliyor. Bazı kişilerin seksi hayatlarının merkezine koyarken bazıları için cinsellik daha geri planda kalıyor. Ancak seksten zevk almak hem kadınlar hem de erkekler için büyük önem taşıyor.
Kadınların orgazm olmasının zorluğu herkes tarafından biliniyor. Ancak basit ipuçlarını uygulayarak seksten aldığınız zevki ikiye katlayabilirsiniz.
SEKS HAKKINDA DAHA SIK KONUŞUN
Kadınların seks hakkında konuşmaya başlaması önemlidir. Bu onların cinselliklerini ve cinsel rüyalarını, fantezilerini anlamalarına yardımcı olur. Bu konuda ne kadar çok konuşursanız, seks sırasında gerçekte ne istediğinizi o kadar iyi anlayabilirsiniz. Ve eşinizin ne yapmasını istediğinizi ilettiğinizde, seks anında daha iyi hale gelir.
DAHA HIZLI DORUĞA ULAŞMAK İÇİN BASKI ALTINDA OLMAYIN
Orgazma ulaşmak için zaman ayıranlardan biriyseniz, sadece partneriniz ısrar ediyor diye daha hızlı orgazma ulaşmak için baskı yapmayın. Elbette, partnerinizle uyum içinde olmak gereklidir, ancak onları tatmin etme zevkinizi kaybetmek her zaman doğru değildir. Yatakta biraz bencil olmak sorun değil.