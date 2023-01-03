Aldığınız zevki ikiye katlayacak: Etkili cinsel ilişki için yapılması gereken 4 şey

SEKS HAKKINDA DAHA SIK KONUŞUN

Kadınların seks hakkında konuşmaya başlaması önemlidir. Bu onların cinselliklerini ve cinsel rüyalarını, fantezilerini anlamalarına yardımcı olur. Bu konuda ne kadar çok konuşursanız, seks sırasında gerçekte ne istediğinizi o kadar iyi anlayabilirsiniz. Ve eşinizin ne yapmasını istediğinizi ilettiğinizde, seks anında daha iyi hale gelir.