Yeni Bir Bitki Türü Keşfedildi! Dünyada Sadece Türkiye'nin Bir İlçesinde Yetişiyor

Bitkiye ilişkin bilgi veren Doç. Dr. Paksoy, şunları söyledi:

"Heracleum (öğrek otu) cinsi Apiaceae (maydanozgiller) familyasında yer alır ve ülkemizde 18 farklı türü yayılış göstermektedir. Heracleum Munzurense (Munzur Öğreği) türü, gövdenin pubescent ve geriye yatık tüylü olması, yaprakların unipinnat ve pinnatisekt olması, çiçek taşıyan ışınların eşit ve uzun olması, çiçek saplarının pubescent tüylü olması, petallerin beyaz-pembe renkli olması, meyvesinin geniş eliptik-dikdörtgenimsi olması geriye yatık sert tüylerle kaplı olması ve septat salgı kanallarının olmasıyla diğer Heracleum türlerinden ayrılmaktadır. Heracleum munzurense (Munzur öğreği) türü Selçuk Üniversitesi ve Moskova Üniversitesinde görev yapan bilim insanları ile ortak bir çalışma neticesinde dünya literatürüne kazandırmış bulunmaktayız."