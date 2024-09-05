Trabzon'da Karadeniz'in Rengi Değişti: Havadan Görüntülendi

Kentte 3 gündür etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Sürmene ilçesinde menfezlerin tıkanması sonucu yağmur suları cadde ve sokakları göle çevirdi. Aşırı yağış, ilçe merkezinde irili ufaklı heyelanlara neden oldu. Bodrum ve zemin katlar sularla kaplanırken, fındık üreticisi de yağmurdan etkilendi. Hasat edilip kuruması için caddeye serilen fındık, yağmur sularına gömüldü. Üretici, su içinde kalan fındığını kurtarmak için çalışma yaptı.