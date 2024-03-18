Kocaeli'de milyonluk liman kazasının ardından kıyıya vurdu: Aralarında yok yok!

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde milyonluk konteyner yüklü geminin kıyıdaki 3 kule vince çarparak devirmesinin ardından konteynerlerden bazıları denize düştü. Denize düşen paketler, özellikle Kirazlıyalı Sahilinde çevre kirliliğine sebep oldu.

Kocaeli
Kocaeli'de milyonluk liman kazasının ardından kıyıya vurdu: Aralarında yok yok! - Resim: 1

Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki Evyapport liman işletmesinde, 16 Mart Cumartesi günü Hong Kong bayraklı "YANG MING" isimli 368 metre uzunluğunda ve 51 metre genişliğindeki konteyner yüklü gemi, rıhtıma aborda olma manevrası yaptığı esnada kıyıdaki kule vince çarptı.

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Kocaeli'de milyonluk liman kazasının ardından kıyıya vurdu: Aralarında yok yok! - Resim: 2

Çarpmanın şiddetiyle 3 kule vinç büyük bir gürültüyle sırayla devrildi.

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Kocaeli'de milyonluk liman kazasının ardından kıyıya vurdu: Aralarında yok yok! - Resim: 3

KONTEYNERLERİN ÜZERİNE DÜŞTÜ

137 metre uzunluğundaki vinçlerden birinin kopan kolu, gemi üzerindeki konteynerlerin üzerine düştü. Bu sebeple konteynerlerden bazıları denize düştü.

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Kocaeli'de milyonluk liman kazasının ardından kıyıya vurdu: Aralarında yok yok! - Resim: 4

KIYIYA VURDU

Düşen konteynerlerdeki paketli gıdalar ve içecekler ise İzmit Körfezinde sürüklendikten sonra kıyıya vurdu.

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Kocaeli'de milyonluk liman kazasının ardından kıyıya vurdu: Aralarında yok yok! - Resim: 5

ÇEVRE KİRLİLİĞİNE SEBEP OLDU

Aralarında krakerler ve su şişelerinin olduğu paketlerden bazılarının açıldığı da görüldü. Bu durum, özellikle Kirazlıyalı Sahilinde çevre kirliliğine sebep oldu.

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Kocaeli'de milyonluk liman kazasının ardından kıyıya vurdu: Aralarında yok yok! - Resim: 6

40 MİLYON DOLARLIK HASAR

Öte yandan, limanda yaklaşık 40 milyon dolarlık hasar olduğu tahmin edilirken, 3 vincin tamamen yıkılmasından kaynaklı belli bir süre çevre limanlarda yoğunluk olacağı bildirildi.

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