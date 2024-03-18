Kocaeli'de milyonluk liman kazasının ardından kıyıya vurdu: Aralarında yok yok!
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde milyonluk konteyner yüklü geminin kıyıdaki 3 kule vince çarparak devirmesinin ardından konteynerlerden bazıları denize düştü. Denize düşen paketler, özellikle Kirazlıyalı Sahilinde çevre kirliliğine sebep oldu.
Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki Evyapport liman işletmesinde, 16 Mart Cumartesi günü Hong Kong bayraklı "YANG MING" isimli 368 metre uzunluğunda ve 51 metre genişliğindeki konteyner yüklü gemi, rıhtıma aborda olma manevrası yaptığı esnada kıyıdaki kule vince çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle 3 kule vinç büyük bir gürültüyle sırayla devrildi.
KONTEYNERLERİN ÜZERİNE DÜŞTÜ
137 metre uzunluğundaki vinçlerden birinin kopan kolu, gemi üzerindeki konteynerlerin üzerine düştü. Bu sebeple konteynerlerden bazıları denize düştü.
KIYIYA VURDU
Düşen konteynerlerdeki paketli gıdalar ve içecekler ise İzmit Körfezinde sürüklendikten sonra kıyıya vurdu.
ÇEVRE KİRLİLİĞİNE SEBEP OLDU
Aralarında krakerler ve su şişelerinin olduğu paketlerden bazılarının açıldığı da görüldü. Bu durum, özellikle Kirazlıyalı Sahilinde çevre kirliliğine sebep oldu.
40 MİLYON DOLARLIK HASAR
Öte yandan, limanda yaklaşık 40 milyon dolarlık hasar olduğu tahmin edilirken, 3 vincin tamamen yıkılmasından kaynaklı belli bir süre çevre limanlarda yoğunluk olacağı bildirildi.