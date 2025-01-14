Kangal Köpeklerinin Huyu Değişti! Artık Karakterleri Çok Farklı... Sebebiyse Şaşkına Çevirdi

Yıldız, köpeklerin karakterlerinde bir değişim olduğuna değinerek, şunları söyledi:

“Tanımlama ve tanıma konusunda karakterde çok ciddi anlamda değişim oldu. Soğuğun tadında büyüyen, soğuk seven, soğuk için heves güden ve soğuğu bekleyen hayvan artık bunu göremiyor. Çünkü yalıtım yapamıyor. Yalıtım yapamadığı içinde karakterlerin de daha sert daha agresif olmalarını nerdeyse kaybettiler.

Daha çok yaz ve bahar mevsimlerine göre hareket etmeye başladılar. Asimilasyon dediğimiz mevzu budur. Kangallarda ve diğer canlılarda doğanın tüm hiyerarşisinde değişiklik meydana geldi. -10 dereceden önce kangalın siz rahata geçeceğini siz hiç tahmin bile etmeyin düşünmeyin bile. Çünkü siz onu getiriyorsunuz kulübeye koysanız da hayvan kar yağdığında soğuk olduğunda mobilize oluyordu. Ve bunu arar gibi neredeyse karın üzerinde yatıp kendini mobilize edip kendini rahatlatıyordu. Çünkü bu değişim inanılmaz derecede hayvanın karakterine vurdu ve psikolojisini olumsuz etkiledi. Yani arıyor bunu gözlemliyor ve görüyoruz. Çünkü yeme ihtiyaçları durdu. Kışın çok fazla yiyorlardı. Bu durum azalmaya başladı ve bununla beraber dışarıda yatmıyor artık hayvan kulübesinde miskin miskin yatıyor ve bekleyiş içerisinde."