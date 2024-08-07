Hayran Bırakan Manzara! Beyşehir Gölü’nün 'Nilüfer Bahçesi'

Türkiye’nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü’nde hayran bırakan manzara kameralarla ölümsüzleştirildi. Gölde açan nilüferle suyun üstünü çiçek bahçesine çevirdi. Yaklaşık 8 bin metrekarelik alanda açan nilüferler için tekne turları düzenleniyor. Lotus, Hint lotusu, Çin su zambağı gibi çeşitli isimlerle de bilinen nilüferleri koparmanın cezası ise 73 bin TL.

Konya
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Hayran Bırakan Manzara! Beyşehir Gölü’nün 'Nilüfer Bahçesi' - Resim: 1

Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü'nde açan nilüferler, suyun üstünü adeta çiçek bahçesine çevirdi.

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Hayran Bırakan Manzara! Beyşehir Gölü’nün 'Nilüfer Bahçesi' - Resim: 2

8 bin metrekarelik alanda açan nilüferler için düzenlenen tekne turlarına katılan yerli ve yabancı turistler, doğa tutkunları nilüferleri yakından kameralarıyla ölümsüzleştiriyor. Nilüferleri koparmanın cezası ise 73 bin TL.

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Hayran Bırakan Manzara! Beyşehir Gölü’nün 'Nilüfer Bahçesi' - Resim: 3

Konya'nın Beyşehir ilçesindeki gölün güneyinde ve batısında Toros Dağları, doğusunda volkanik Erenler Dağı, batısında ise Anamas ve Sultan Dağları bulunuyor.

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Hayran Bırakan Manzara! Beyşehir Gölü’nün 'Nilüfer Bahçesi' - Resim: 4

Balıkçılığın yapıldığı, 656 kilometrekarelik yüz ölçüme sahip Beyşehir Gölü çevresinde ayrıca 3 plaj yer alıyor. Gölün kuzeybatı kesiminde 8 bin metrekarelik alanda ise nilüfer çiçekleri yetişiyor.

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Hayran Bırakan Manzara! Beyşehir Gölü’nün 'Nilüfer Bahçesi' - Resim: 5

Göl üzerinde açan nilüferler, gün doğumunda su yüzüne çıkıyor, öğleden sonra ise su altına giriyor.

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