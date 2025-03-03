Ege Sahillerini Deniz Marulu Sardı! Sebebi Fabrikalar...

Kirliliğin önüne geçilmesi gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Yaşar, jeokimyacı ve biyokimyacılarla çalışılmasının zorunlu olduğunu belirtti. Aksi takdirde bu çevresel sorunların daha da artacağını söyledi. Temizlik çalışmalarının da önemli olduğunu ancak bunların yalnızca geçici çözüm sağlayacağını dile getirdi. Bu nedenle köklü bir çözüm için arıtma tesislerinin yeniden faaliyete geçirilmesi gerektiğini vurguladı.