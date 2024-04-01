Yurt dışından mobil cihaz getirmede yeni düzenleme! IMEI kayıt süresi değiştirildi!

DİJİTAL DÖNÜŞÜM OFİSİ PAYLAŞTI

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin paylaşımında "Yurt dışında ikamet eden ve beraberinde mobil cihaz getiren vatandaşlarımız, 120 günlük kayıtsız cihaz kullanım sürelerini otuzar günlük sürelerle 2 defaya mahsus olarak 180 güne kadar e-Devlet Kapısı üzerinden uzatabilirler." ifadelerine yer verildi" ifadelerine yer verildi.