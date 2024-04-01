Yurt dışından mobil cihaz getirmede yeni düzenleme! IMEI kayıt süresi değiştirildi!
Yurt dışından Türkiye’ye getirilen cep telefonlarında yeni düzenleme yapıldı. Yurt dışından getirilen mobil cihazların IMEI kayıt sürelerinde değişikliğe gidildi. 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimleri öncesinde iktidarın vaatlerinden biri olan değişiklik işte haberimizde…
2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimleri’nde iktidarın vaatlerinden biri olan IMEI kayıt süresinde düzenleme yapıldı.
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi duyuruda yapılan açıklama, yurt dışında yaşayan ve Türkiye'ye gelişlerinde cep telefonu getiren vatandaşların, 120 günlük kayıtsız kullanım süresinin 180 güne çıkarıldığını duyurdu.
DİJİTAL DÖNÜŞÜM OFİSİ PAYLAŞTI
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin paylaşımında "Yurt dışında ikamet eden ve beraberinde mobil cihaz getiren vatandaşlarımız, 120 günlük kayıtsız cihaz kullanım sürelerini otuzar günlük sürelerle 2 defaya mahsus olarak 180 güne kadar e-Devlet Kapısı üzerinden uzatabilirler." ifadelerine yer verildi" ifadelerine yer verildi.
Yurt dışı telefon kayıt ücreti, Ocak 2024 itibarıyla 31 bin 692 TL'ye yükseltilmişti.