Yeni iPhone modellerini bekleyenlere kötü haber

iPhone 14 Pro’nun başlangıç modeli 999 dolardan, iPhone 14 Pro Max’in başlangıç modeli ise 1099 dolardan satılıyor. DigiTimes’a göre iPhone 15 Pro‘nun fiyatı 1099 veya 1199 dolar, iPhone 15 Pro Max’in fiyatı da 1199 veya 1299 dolar olacak. Özetle yeni modeller 100 veya 200 dolar daha pahalı olacak.