Yaz tatiline çıkacaklar için siber güvenlik rehberi: İşte dijital güvenlik için ipuçları

Havaların ısınması ve okulların 16 Haziran’da tatile girecek olmasıyla birlikte tatil hazırlıkları başladı. Sahte tatil siteleri ve villa dolandırıcılığı mağduru olmadan uygun bir tatil planladıysanız, tatilde de dikkat etmeniz gereken birçok nokta var. Tatilde güneşten korunmak için önlemler aldığınız kadar elektronik cihazları bekleyen çeşitli tehlikelere karşı da tedbiri elden bırakmamak gerekiyor.

Cihazlarını ve kişisel verilerini korumayı ihmal eden kullanıcıların tatil keyfini yarıda kesmek zorunda kalabileceğine dikkat çeken Siber Güvenlik Uzmanı Alev Akkoyunlu, tatile çıkacakların, çocukların ve şirket çalışanlarının kendilerini dijital tehditlere karşı nasıl güvende tutacaklarını sıralıyor.