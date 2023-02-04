Yapay zekayla ülkelere göre aile modelleri oluşturuldu: Türk ailesi, o dizideki aileye benzetildi
Düşünbil Dergisi'nin sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar kısa sürede gündem oldu. Yapay zeka ile çeşitli ülkelerin aile modelleri oluşturuldu. Oluşturulan Türk ailesi ise Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisindeki aileye benzetildi.
Yapay zeka modellemesi ile oluşturulan aileler sosyal medyada beğeniyle karşılandı. Ailelerin çok gerçekçi görünmesi dikkat çekerken Türk ailesinin de yer aldığı fotoğraflar kısa sürede yayıldı.
Oluşturulan Türk ailesi Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde işlenen Ali Kaptan ve ailesine benzetildi.
İşte yapay zekanın oluşturduğu diğer ülkeler ve aileler: