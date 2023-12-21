Yapay zeka, ölüm riskini artıran faktörleri sıraladı: Erkek olmak, bedensel iş yapmak...
Bilim insanları, dil modelleme sistemiyle geliştirilen yapay zeka sistemlerinin 'geleceği tahmin edebileceğini' bildirdi.
"Geçmişteki olaylara dayanarak geleceği ne ölçüde tahmin edebiliriz?" sorusuna yanıt arayan bilim insanlarının geliştirdiği model, ölüm zamanını ve elde edilecek geliri öngörebiliyor.
Danimarka Teknik Üniversitesi, Kopenhag IT Üniversitesi ve Northeastern Üniversitesi'nden uzmanlar, verilerin sistematik bir şekilde düzenlenmesi halinde yapay zekanın geleceği, hatta ölümü tahmin etmesinin mümkün olduğunu aktardı.
T24'ün aktardığına göre geliştirilen 'life2vec' isimli bir yapay zeka modeli, kişinin hayat hikayesini inceleyerek ne zaman öleceğini ve hayatı boyunca ne kadar gelir elde edeceğini tahmin edebiliyor. "Geçmişteki koşullar ve olaylara dayanarak geleceği ne ölçüde tahmin edebiliriz?" sorusunu soran bilim insanları, 'life2vec' isimli modelden elde edilen verileri de listeledi.
Buna göre, ölüm riskini artıran faktörler arasında 'erkek olmak', 'zihinsel hastalık tanısına sahip olmak' ve 'bedensel işi yapmak' yer alıyor. Daha uzun yaşamla bağlantılı şeyler arasında ise 'yüksek gelir' ve 'iş yerinde liderlik konumu' bulunuyor.
Yapay zeka modeli, geçmişteki olayları bir cümledeki kelimeler gibi değerlendirerek, şimdiye kadar yazılanlardan yola çıkarak hikayenin nereye gideceğini ve nasıl sonlanacağını öngörebiliyor.
Danimarka Teknik Üniversitesi'nden Prof. Sune Lehmann, araştırma ekibinin yaklaşımını şöyle anlatıyor: "Modeli, temel bir soruyu ele almak için kullandık: Dünyadaki koşullar ve olaylara dayanarak geleceğinizi ne ölçüde tahmin edebiliriz? Bilimsel olarak bizim için heyecan verici olan, tahminin kendisi değil, modelin bu kadar kesin cevaplar vermesini sağlayan veri yönleriydi."
Uzmanlara göre Life2vec'in tahminlerinin en etkileyici yönlerinden biri ise, kişinin ölüm zamanını görebilme özelliği. "Bir kişi dört yıl içinde ölür mü?" gibi sorular karşısında doğru yanıt oranının oldukça yüksek olduğu belirtilen model, 2008'den 2016'ya kadar ulaşılan verilerle geliştirildi. Sistem nüfus verilerine dayanarak 2020 yılına kadar yaşanan ölümlerin dörtte üçünden fazlasını doğru bir şekilde tahmin etti.