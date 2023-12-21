Yapay zeka, ölüm riskini artıran faktörleri sıraladı: Erkek olmak, bedensel iş yapmak...

Danimarka Teknik Üniversitesi'nden Prof. Sune Lehmann, araştırma ekibinin yaklaşımını şöyle anlatıyor: "Modeli, temel bir soruyu ele almak için kullandık: Dünyadaki koşullar ve olaylara dayanarak geleceğinizi ne ölçüde tahmin edebiliriz? Bilimsel olarak bizim için heyecan verici olan, tahminin kendisi değil, modelin bu kadar kesin cevaplar vermesini sağlayan veri yönleriydi."