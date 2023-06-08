WhatsApp'tan yeni özellik: Gizli olarak takip edilebilecek
Whatsapp kanal özelliği nedir? İşte WhatsApp'ın yeni özelliği hakkında detaylar...
Kişilerden ve kuruluşlardan anlık olarak önemli bilgileri almayı sağlayacak WhatsApp kanallar özelliği, aile, arkadaş ve topluluklarınızla olan sohbetlerden ayrı bir bölümde yer alacak.
Kanallar güncellemesiyle beraber kanal sahibi kişi veya kurumlar 'tek yönlü' olarak metin, fotoğraflar, videolar, çıkartmalar ve anketler gönderebilecek.
Böylelikle kullanıcılar takip ettikleri kanallardan son gelişmeleri anlık olarak alabilecek.
TAMAMEN GİZLİ OLACAK
WhatsApp yeni duyurduğu kanal özelliğinde gizliliğe önem verdiğini belirtiyor.