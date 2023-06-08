WhatsApp'tan yeni özellik: Gizli olarak takip edilebilecek

Whatsapp kanal özelliği nedir? İşte WhatsApp'ın yeni özelliği hakkında detaylar...

whatsapp
Son Güncelleme:
WhatsApp'tan yeni özellik: Gizli olarak takip edilebilecek - Resim: 1

Kişilerden ve kuruluşlardan anlık olarak önemli bilgileri almayı sağlayacak WhatsApp kanallar özelliği, aile, arkadaş ve topluluklarınızla olan sohbetlerden ayrı bir bölümde yer alacak.

1 12
WhatsApp'tan yeni özellik: Gizli olarak takip edilebilecek - Resim: 2

Kanallar güncellemesiyle beraber kanal sahibi kişi veya kurumlar 'tek yönlü' olarak metin, fotoğraflar, videolar, çıkartmalar ve anketler gönderebilecek. 

2 12
WhatsApp'tan yeni özellik: Gizli olarak takip edilebilecek - Resim: 3

Böylelikle kullanıcılar takip ettikleri kanallardan son gelişmeleri anlık olarak alabilecek.

3 12
WhatsApp'tan yeni özellik: Gizli olarak takip edilebilecek - Resim: 4

TAMAMEN GİZLİ OLACAK

WhatsApp yeni duyurduğu kanal özelliğinde gizliliğe önem verdiğini belirtiyor. 

4 12