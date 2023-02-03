WhatsApp'tan yeni kısayol: Tek tuşla çalışacak

WhatsApp'ın üzerinde çalıştığı bir arama kısayolu ortaya çıktı. Bu özellik sayesinde WhatsApp üzerinden arama yapmak isteyen kullanıcılar kolayca arayabilecek.

whatsapp
Son Güncelleme:
WhatsApp'tan yeni kısayol: Tek tuşla çalışacak - Resim: 1

WhatsApp'ın üzerinde çalıştığı yeni bir özellik ortaya çıktı. Bu kısayol özelliği kolaylıkla arama yapmak isteyen kullanıcılar için yolda görünüyor.

1 4
WhatsApp'tan yeni kısayol: Tek tuşla çalışacak - Resim: 2

WABetaInfo tarafından paylaşılan yeni özellikle birlikte kullanıcılar isterlerse arama kısayolunu ana ekrana ekleyerek tek tuşla arama yapabilecek.

2 4
WhatsApp'tan yeni kısayol: Tek tuşla çalışacak - Resim: 3

Aktarıldığı kadarıyla özellik Android 2.23.2.15 beta sürümünde fark edildi. Bu özelliğin ise oldukça pratik şekilde arama yapmaya olanak sağladığı bildiriliyor.

3 4
WhatsApp'tan yeni kısayol: Tek tuşla çalışacak - Resim: 4

WhatsApp'ta kayıtlı herhangi bir kullanıcıya dokunarak arama kısayolunu ana ekrana taşımak mümkün hale gelecek.

4 4