WhatsApp'tan milyonların beklediği özellik: Bilinmeyen numara sorunu ortadan kalkıyor
WhatsApp platformuna ekleyeceği yeni özelliklerle beraber artık rehbere ekli olmayan kişilere mesaj atmayı çok daha kolay hale getirecek. İşte detaylar…
Dünyanın en yaygın kullanılan anlık mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp bundan böyle rehbere kaydedilmemiş kişilere mesaj atmayı kolaylaştıracak.
NUMARAYI EKLEMEDEN SOHBET BAŞLATAMAMA SORUNUNU ÇÖZECEK
Aylık milyarlarca aktif kullanıcısı olan WhatsApp'ın yeni kişilere ulaşmayı kolaylaştıracağını düşünseniz de durum pek öyle değil. Görüşeceğiniz kişinin numarasını telefon rehberinize kaydetmediğinizde platform üzerinden mesaj göndermenin kolay bir yolu yok.
Bu durum, özellikle kısa bir süre için biriyle mesajlaşmanız gerektiğinde önemli bir soruna dönüşüyor. Kaydedilmemiş bir kişiye WhatsApp mesajları göndermek için geçici çözümler olsa da üçüncü taraf bir uygulama kullanmayı gerektiriyor.
ARAMA ÇUBUĞUNA NUMARA YAZIP SOHBET BAŞLATILABİLECEK
Ancak WhatsApp tüm bu karmaşayı ortadan kaldıran yeni bir güncellemeyi hayata geçirdi. WhatsApp'ta bilinmeyen bir numaraya mesaj göndermeniz gerektiğinde, platformda yeni bir sohbet başlatmanız gerekecek. Ardından, arama çubuğuna numarayı yazdığınızda yanında bir Sohbet düğmesi görünecek ve numarasını telefonunuza kaydetme zahmetine girmeden o kişiyle bir konuşma başlatmanız mümkün olacak.