WhatsApp'tan milyonların beklediği özellik: Bilinmeyen numara sorunu ortadan kalkıyor

ARAMA ÇUBUĞUNA NUMARA YAZIP SOHBET BAŞLATILABİLECEK

Ancak WhatsApp tüm bu karmaşayı ortadan kaldıran yeni bir güncellemeyi hayata geçirdi. WhatsApp'ta bilinmeyen bir numaraya mesaj göndermeniz gerektiğinde, platformda yeni bir sohbet başlatmanız gerekecek. Ardından, arama çubuğuna numarayı yazdığınızda yanında bir Sohbet düğmesi görünecek ve numarasını telefonunuza kaydetme zahmetine girmeden o kişiyle bir konuşma başlatmanız mümkün olacak.