WhatsApp'tan merakla beklenen yeni özellik: Tüm kullanıcılarına gönderdi!
Dünya üzerinde en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, uzun zamandır beklenen yeni özelliğini kullanıcılarına gönderdiği mesajla duyurdu. WhatsApp'ın yeni özelliği ile bundan sonra gönderilmiş mesajlarınızı düzenleyebileceksiniz.
Milyarlarca kullanıcısı olan WhatsApp, yıllardır beklenen yeni özelliğini duyurdu.
Kullanıcılarına 'Gönderilmiş mesajlarınızı düzenleyin' başlıklı bir mesaj gönderen WhatsApp, şu ifadelere yer verdi:
"Mesajı yazarken küçük bir hata mı yaptınız? Hiç önemli değil. Bundan böyle bir hatayı düzeltmek, bir ifade simgesini değiştirmek veya benzer bir şey yapmak istediğinizde, gönderdikten sonraki 15 dakika içerisinde mesajlarınızı düzenleyebilirsiniz."
WHATSAPP'TA MESAJ DÜZENLEME NASIL YAPILIR?
Mesajın detayında WhatsApp'ta mesaj düzenleme özelliği ise, şöyle anlatıldı: