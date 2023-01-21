WhatsApp'tan fotoğraf gönderenler dikkat: Yeni özellik geliyor

WhatsApp her yeni günde çeşitli özellikler geliştirmeye devam ediyor. WhatsApp bir yeni özelliğini daha duyurdu. Platform çıktığı günden itibaren milyonlarca insan tarafından kullanılan bir uygulama olurken, yeni güncellemeleri her geçen gün gelmeye devam ediyor.