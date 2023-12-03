WhatsApp'ta çok konuşulacak yeni özellik! Bir dönem kapanıyor

WhatsApp şu anda kullanıcıların telefon numaralarını arama çubuğuna yazarak diğer kişileri bulmasına olanak tanıyor. Web sitesi tarafından paylaşılan bir ekran görüntüsüne göre, “kullanıcı adına göre arama” özelliği, benzer bir şekilde, kullanıcıların arama çubuğunu kullanarak diğer kişileri kullanıcı adlarını yazarak bulmalarına olanak tanıyacak.