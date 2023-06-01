Whatsapp'ta bu mesajı yazanlar sohbetlere erişimini kaybediyor: Ne yapmalısınız?

Milyonlarca kişinin kullandığı WhatsApp'ta kullanıcıların erişimini engelleyen bir açık olduğu fark edildi. Ortaya çıkan açığa göre, "wa.me/settings" yazılı mesaj bir sohbette gönderildiğinde, kullanıcıların o konuşmaya giremediği fark edildi.

Whatsapp'ta bu mesajı yazanlar sohbetlere erişimini kaybediyor: Ne yapmalısınız? - Resim: 1

Dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta konuşmaları kilitleyen bir açık fark edildi. 

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Whatsapp'ta bu mesajı yazanlar sohbetlere erişimini kaybediyor: Ne yapmalısınız? - Resim: 2

Sosyal medyada fark edilip kısa sürede yayılan hataya göre, "wa.me/settings" mesajının bir kullanıcıya yollandığında sohbet taraflarının konuşmaya giremediği gözlemlendi.

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Whatsapp'ta bu mesajı yazanlar sohbetlere erişimini kaybediyor: Ne yapmalısınız? - Resim: 3

Sadece Android cihazlarda gözlenen bu sorunun, çıkarılacak güncellemeyle çözülmesi bekleniyor.

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Whatsapp'ta bu mesajı yazanlar sohbetlere erişimini kaybediyor: Ne yapmalısınız? - Resim: 4

HATAYLA KARŞILAŞANLAR NE YAPMALI?

Bu hatayla karşılaşarak sohbetleri kilitlenen kullanıcıların uygulaması gereken bazı adımlar bulunuyor. Buna göre:

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